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Салат из печени с маринованным луком

Салат из печени с маринованным лукомСалат из печени с маринованным луком

Нежный и вкусный салат с куриной печенью приготовить достаточно просто и быстро. Один момент, который будет слегка затяжным в приготовлении салата, это замариновать лук, рецепт который вы также можете посмотреть у меня на сайте. Салат из печени с маринованным луком по вкусу получиться слегка пикантным и сытным, помимо маринованного лука я добавила корейскую морковь, сочетание которой с печенью идеальное. Салат из печени с маринованным лукомВсе эти ингредиенты отлично сочетаются по своим вкусовым качествам между собой. Печень на ваше усмотрение можно отварить, или как в моем рецепте можно приготовить салат с жареной куриной печенью, что придаст более привлекательный внешний вид салата.Салат из печени с маринованным луком

Рекомендую приготовить этот вкусный и полезный рецепт салата из куриной печени с маринованным луком и корейской морковью, надеюсь, вы не разочаруетесь во вкусе этого салата.

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 Салат из печени с маринованным луком
Простой и вкусный рецепт салата из жареной куриной печени с маринованным луком и морковью по корейски, рецепт выполнен пошагово с фото.
Салат из печени с маринованным луком
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Блюдо Салат
Кухня Русская
Время приготовления 25 минут
Порции
порции
Ингредиенты
Блюдо Салат
Кухня Русская
Время приготовления 25 минут
Порции
порции
Ингредиенты
Салат из печени с маринованным луком
Голоса: 0
Оценка: 0
Вы:
Оценить этот рецепт!
Инструкции
  1. Приготовим продукты для приготовления салата из печени с маринованным луком. Яйца отварим в крутую в течении 10 минут, остудим в холодной воде. Огурец и зелень промоем. Луковицу очистим.
    Салат из печени с маринованным луком
  2. Первым делом замаринуем лук. К подготовленному маринаду выкладываем луковицу порезанную полукольцами и даем промариноваться 15-20 минут.
    Салат из печени с маринованным луком
  3. Печень промываем. Лучше всего использовать куриную или индюшачью печень, она более нежная. Нарезаем печень соломкой. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом в течении 5-7 минут помешивая. В конце жарке солим и перчим по вкусу. Снимаем с плиты.
    Салат из печени с маринованным луком
  4. Яйца нарезаем кубиками, удобным для вас способом.
    Салат из печени с маринованным луком
  5. Если морковь по корейски длинная нарежьте ее более мелко.
    Салат из печени с маринованным луком
  6. Выкладываем подготовленные продукты в салатник, добавляем резаный соломкой огурчик.
    Салат из печени с маринованным луком
  7. Добавляем маринованный лук и зелень. Заправляем салат майонезом. Солим и перчим по вкусу.
    Салат из печени с маринованным луком
  8. Салат с куриной печенью и маринованным луком готов. Сочетание нежнейшей куриной печени, моркови по корейски и маринованного лука приятно порадует вас своим вкусом. Приятного аппетита!
    Салат из печени с маринованным луком
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Что приготовить вкусненького

| Блюда из мяса | Закуски | Завтраки | Блюда из лаваша | Мясо на углях | Рецепты для мультиварки | Овощные салаты | Праздничные салаты | Выпечка | Печенье | Горячие блюда | Десерты
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