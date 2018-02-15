Салат из печени с маринованным луком
Салат из печени с маринованным луком
Нежный и вкусный салат с куриной печенью приготовить достаточно просто и быстро. Один момент, который будет слегка затяжным в приготовлении салата, это замариновать лук, рецепт который вы также можете посмотреть у меня на сайте. Салат из печени с маринованным луком по вкусу получиться слегка пикантным и сытным, помимо маринованного лука я добавила корейскую морковь, сочетание которой с печенью идеальное. Все эти ингредиенты отлично сочетаются по своим вкусовым качествам между собой. Печень на ваше усмотрение можно отварить, или как в моем рецепте можно приготовить салат с жареной куриной печенью, что придаст более привлекательный внешний вид салата.
Рекомендую приготовить этот вкусный и полезный рецепт салата из куриной печени с маринованным луком и корейской морковью, надеюсь, вы не разочаруетесь во вкусе этого салата.
|Время приготовления
|25 минут
|Порции
|
порции
- 250 гр. куриной печени
- 150 гр. моркови по корейски
- 3 яйца
- 1 огурец
- 1 луковица
- зелень
- растительное масло
- майонез по вкусу
- 30 мл. уксуса 9%
- 1/2 ст. воды
- 1,5 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- соль и перец по вкусу
|
Ингредиенты
|
- Приготовим продукты для приготовления салата из печени с маринованным луком. Яйца отварим в крутую в течении 10 минут, остудим в холодной воде. Огурец и зелень промоем. Луковицу очистим.
- Первым делом замаринуем лук. К подготовленному маринаду выкладываем луковицу порезанную полукольцами и даем промариноваться 15-20 минут.
- Печень промываем. Лучше всего использовать куриную или индюшачью печень, она более нежная. Нарезаем печень соломкой. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом в течении 5-7 минут помешивая. В конце жарке солим и перчим по вкусу. Снимаем с плиты.
- Яйца нарезаем кубиками, удобным для вас способом.
- Если морковь по корейски длинная нарежьте ее более мелко.
- Выкладываем подготовленные продукты в салатник, добавляем резаный соломкой огурчик.
- Добавляем маринованный лук и зелень. Заправляем салат майонезом. Солим и перчим по вкусу.
- Салат с куриной печенью и маринованным луком готов. Сочетание нежнейшей куриной печени, моркови по корейски и маринованного лука приятно порадует вас своим вкусом. Приятного аппетита!
Комментариев нет