Салат из печени с маринованным луком

Нежный и вкусный салат с куриной печенью приготовить достаточно просто и быстро. Один момент, который будет слегка затяжным в приготовлении салата, это замариновать лук, рецепт который вы также можете посмотреть у меня на сайте. Салат из печени с маринованным луком по вкусу получиться слегка пикантным и сытным, помимо маринованного лука я добавила корейскую морковь, сочетание которой с печенью идеальное. Все эти ингредиенты отлично сочетаются по своим вкусовым качествам между собой. Печень на ваше усмотрение можно отварить, или как в моем рецепте можно приготовить салат с жареной куриной печенью, что придаст более привлекательный внешний вид салата.

Рекомендую приготовить этот вкусный и полезный рецепт салата из куриной печени с маринованным луком и корейской морковью, надеюсь, вы не разочаруетесь во вкусе этого салата.