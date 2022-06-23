Косичка из слоеного теста с курагой, черносливом и орехами — вкусная и ароматная выпечка, которая порадует вас и ваших близких. Это простой и быстрый рецепт, который не требует особых навыков и ингредиентов. Все, что вам нужно, это слоеное дрожжевое тесто, курага, чернослив, орехи, сахар и яйцо. Выпечка из готового слоеного …
Торт Панчо с вишней – это один из самых популярных и вкусных десертов, который любят и взрослые, и дети. Основой торта Панчо является бисквитное тесто, которое выпекается в двух формах: одна цельная, а другая нарезается на кубики. Между слоями теста распределяется сметанный крем и фруктовая начинка, которая может быть из …
Крылышки куриные – одно из самых популярных и простых блюд, которое можно приготовить в духовке. Они получаются сочными, аппетитными и хрустящими, если соблюдать несколько правил. Запекание крылышек в духовке при умеренной температуре позволяет довести их до готовности, не пережаривая и не пересушивая. Запекание также помогает крылышкам впитать в себя …
Если вы любите сладкое, но не хотите тратить много времени на приготовление сложных десертов. Тогда этот рецепт для вас! Торт из пряников и сметаны с бананами – это простой, быстрый и вкусный торт без выпечки, который можно сделать из минимального набора продуктов. Все, что вам нужно, это пряники, сметана, бананы …
Грибы, картошка и курица – это классическое сочетание продуктов, которое можно приготовить разными способами. Одним из самых простых и вкусных является запекание в духовке в сметанном соусе с сыром. Это блюдо получается ароматным, сочным, и нежным внутри. Это отличный вариант для обеда или ужина, который понравится всей семье. Подойдет как …
Чизкейк – это популярный десерт, который любят многие сладкоежки. Он состоит из нежного сливочного слоя и хрустящей основы из печенья. Существует множество вариантов чизкейка, но сегодня я расскажу вам о том, как приготовить чизкейк без выпечки с творогом и клубникой. Это блюдо не требует духовки, поэтому его можно сделать даже …
Картофельная запеканка с фаршем – это простое, сытное и вкусное блюдо, которое подойдет для обеда или ужина. Ее можно приготовить из разных видов фарша – говяжьего, свиного, куриного или смешанного. А для придания запеканке особого аромата и вкуса можно добавить разные овощи, сыр, соусы и специи. Каждая хозяйка задается вопросом, …
Если вы хотите удивить своих гостей необычным и вкусным салатом, то этот рецепт для вас. Салат с курицей, пекинской капустой и омлетными блинчиками – это сочетание нежного куриного мяса, хрустящей капусты, пикантной моркови по-корейски и тонких блинчиков из яиц и ветчины. Заправка из майонеза и горчицы придает салату пикантность и …
Чизкейк – это популярный десерт, который можно приготовить разными способами. Одним из самых простых и вкусных является классический творожный чизкейк с ягодным желе. Этот десерт не требует выпечки и состоит из трех слоев: песочного коржа, нежного творожного крема и ароматного ягодного желе. Я дам вам рецепт чизкейка, который порадует вас …
Салат фасолевый с ветчиной и сухариками – это аппетитный и питательный салат, который можно приготовить за несколько минут из простых и доступных продуктов. Салат из фасоли, ветчины, сыра, помидор, сухариков заправленный майонезом – это очень вкусный и сытный салат, который порадует любителей сочных и пикантных блюд. Он имеет приятный аромат, …
Торт Панчо – это популярный сладостный десерт, который состоит из кусочков шоколадного бисквита, пропитанных сметанным кремом и украшенных грецкими орехами. Торт Панчо был придуман в Москве крупной кондитерской компанией, но сегодня его можно легко приготовить дома. Домашний торт Панчо – это настоящее удовольствие для сладкоежек. Он имеет нежный и влажный …
Куриные крылышки – одно из самых популярных блюд, которое можно приготовить в духовке. Они получаются хрустящими снаружи и сочными внутри, а медовая глазурь придает им сладко-острый вкус. Это идеальное блюдо для праздника или просто для ужина с семьей. Курица в духовке – один из самых простых и вкусных способов приготовить …
Торт Наполеон — один из самых любимых и популярных десертов в России. Его нежные слои теста и крема просто тают во рту, а аромат и вкус незабываемы. Но не все хозяйки готовы тратить время и силы на приготовление теста и коржей для этого торта. К счастью, есть способ сделать …
Картошка с мясом и грибами в горшочках в духовке – это один из самых популярных и простых рецептов, который подойдет для любого случая: будь то обед в семейном кругу, ужин с друзьями или праздничный стол. Картошка, грибы и мясо — это три продукта, которые отлично сочетаются между собой и позволяют …
Рулетики из слоеного теста с колбасой и сыром это вкусная и простая закуска, которая не требует много времени и ингредиентов. Слоеное тесто – это универсальный продукт, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд. Одним из самых популярных вариантов являются рулетики с колбасой и сыром, которые отлично подходят для праздничного стола …
Булочки с корицей – это одно из самых популярных и любимых лакомств во всем мире. Они идеально подходят для завтрака, полдника или чаепития. Аромат корицы, хрустящая корочка и мягкая серединка – что может быть лучше? Но не всегда есть время и желание замешивать дрожжевое тесто, ждать его подъема и раскатывать. …
Печенье творожное – это мягкое и вкусное лакомство, которое можно приготовить дома по простому рецепту. Домашнее печенье из творога просто обожают дети за его нежный сливочный вкус и аромат. Тесто для печенья имеет нежную текстуру с крупинками творога, оно прекрасно формируется в печенье рулетики. Печенье творожное – это одно из …
Как приготовить рыбу в духовке вкусно Рыба под шубой – это традиционное блюдо русской кухни, которое обычно готовят на Новый год или другие праздники. Рыба с помидорами и сыром – это один из вариантов запеченной рыбы в духовке, который отличается своей простотой и нежностью. Для этого блюда нужна красная рыба, …
Если вы хотите удивить своих гостей необычным и вкусным салатом, то этот рецепт для вас. Салат с курицей, пекинской капустой и омлетными блинчиками – это сочетание нежного куриного мяса, хрустящей капусты, пикантной моркови по-корейски и тонких блинчиков из яиц и ветчины. Заправка из майонеза и горчицы придает салату пикантность и …
Салат “Чайка” – это один из тех салатов, которые были популярны в СССР и до сих пор не потеряли своей актуальности. Это простой и вкусный салат, который можно приготовить на скорую руку из доступных продуктов. Основные ингредиенты салата – это сыр, горошек, яйца и майонез. Салат получается нежным, сытным …
Салат оливье с мясом – один из самых популярных и любимых салатов на праздничном столе. Салат оливье – это символ праздника, тепла и уюта. Этот салат объединяет в себе разные вкусы и ароматы, которые создают гармонию на тарелке. Салат оливье с мясом и зеленым горошком – это не только вкусный, …
И так готовлю вкусный слоеный салат с курицей и грибами. Слоеные салаты на праздничный стол всегда были в центре праздничного застолья. Особенно если салат с курицей готовится просто, без особых усилий из четырех ингредиентов. Салат с курицей и грибами шампиньонами уже давно нами любимые. Теперь мы и не представляем себе …
Сегодня приготовлю вкусный праздничный салат с курицей и морковью по-корейски. Салаты с ветчиной, курицей и омлетными блинчиками относятся больше к категории салаты на торжество или салаты на новый год. Именно этот рецепт салата Анастасия с куриной грудкой и морковью по-корейски я готовлю на новогодний стол. Многим из нас полюбились салаты …
Рецепт салата фруктового с йогуртом можно приготовить из разнообразных фруктов и ягод по сезону. Вкусный салат фруктовый просто обожают дети и просят приготовить на праздничный стол. Еще бы, легкий фруктовый салат простой в приготовлении его можно подавать в качестве десерта или на полдник, не только детям, но и взрослые …
Вкусный сытный салат с ветчиной и сухариками можно отнести в категорию простые салаты на скорую руку на повседневный стол. А можно салат на скорую руку сытный, отнести в категорию салаты вкусные на праздничный стол. Салат с сухариками один из любимых салатов в моей семье. Все потому, что салаты с …
Салат с кальмарами и яйцом один из салатов, которые я включаю в новогоднее меню. Салат из кальмаров, на мой взгляд, самый нежный и вкусный. Рецепт салат из кальмаров может немного отличаться в зависимости от ваших предпочтений. Салат кальмары классический готовят из кальмара, яиц, репчатого лука и петрушки и майонеза. Но …
Сегодня готовлю теплый салат из кус-куса с курицей. Впервые попробовав рецепт приготовления, кус куса я была удивлена, как гармонично сочетается крупа кус-кус с курицей и овощами. Многие хозяйки по привычке готовят рецепты Праздничных салатов с курицей и овощами, слоеные, несомненно, они очень вкусные, да и смотрятся привлекательно. Но попробуйте приготовить …
Рецепт салата с пекинской капустой и кукурузой меня часто выручает, когда надо быстро приготовить обалденно вкусный салат на праздничный стол. Этот салат можно отнести к категории быстрых салатов за 5 минут или из серии «Гости на пороге». Все ингредиенты на салат идут в готовом виде не надо дополнительно отваривать, …
Простой и вкусный салат с курицей и грибами,обязательно вам понравиться, не только за простоту в приготовлени, но и украсит любой праздничный стол, хоть на Новый Год или приготовить такой салат на день рождения. Сегодня приготовим очень вкусный слоеный салат с курицей и грибами. Салаты с куриной грудкой и жареными грибами …
Сегодня приготовим простой и вкусный салат с курицей и свежими огурцами. Салат из курицы, огурцов и зеленого горошка, станет отличным дополнением к мясному блюду или гарниру. Салат с вареной куриной грудкой можно подать на повседневный или Праздничный стол. Если вы любите салаты с ароматом свежего огурца в сочетании с горошком …
Рецепт салата с яичными блинчиками и куриной грудкой С большой популярностью среди хозяек набирает салат с яичными блинчиками и курицей на Праздничный стол. Салат с омлетными блинчиками отлично сочетается с такими ингредиентами как колбасой, курицей и кукурузой. Сытный и вкусный салат будет настоящим украшением Праздничного и Новогоднего стола. Для многих гостей …
Салат с курицей и морковью по-корейски. Предлагаю вашему вниманию вкусный салат с курицей, черносливом и грибами. Состав салата куриный с черносливом отлично впишется в меню Праздничного стола. Рецептом этого мясного салата поделилась моя подруга, а теперь и я делюсь с вами пошаговыми фото его приготовления. Салат с куриной грудкой …
Салат с Красной Фасолью и Сухариками. Сытный мужской салат с фасолью консервированной, порадует и накормит всех ваших гостей за Праздничным столом. Уже на протяжении многих лет салат с красной фасолью и сухариками занимает почетное место в списке салатов на праздничный стол. Простой, тем не менее, вкусный рецепт салата с фасолью …
Друзья всем привет! Готовим салат с курицей на Новый год. Салат Снежные Сугробы или по-другому его называют салат Рафаэлло, не останется без внимания и уйдет со стола одним из первых праздничных блюд. Многие из вас знакомы с закуской в форме шариков имитирующих нежнейший десерт Рафаэлло. А вот салат Рафаэлло или …
Друзья всем привет! Готовлю очень вкусный праздничный слоеный салат с курицей и грибами. Как известно ни один Новогодний стол не обходится без салатов, а салат с курицей и шампиньонами это классика праздничного стола. Сегодня я делюсь с вами праздничным салатом на Новогодний 2022 год. Я предлагаю вам подать салат в …
Салат невеста с курицей. Друзья всем привет! Сегодня хочу предложить вам приготовить очень вкусный слоеный салат с курицей. У салата очень интересное название “Невеста”. От куда пошло название салата «Невеста» я не уточняла, возможно, за то, что салат необычайно нежный, воздушный и белоснежный. На фото видно как салат «Невеста» выглядит …
Крылышки куриные – одно из самых популярных и простых блюд, которое можно приготовить в духовке. Они получаются сочными, аппетитными и хрустящими, если соблюдать несколько правил. Запекание крылышек в духовке при умеренной температуре позволяет довести их до готовности, не пережаривая и не пересушивая. Запекание также помогает крылышкам впитать в себя …
Грибы, картошка и курица – это классическое сочетание продуктов, которое можно приготовить разными способами. Одним из самых простых и вкусных является запекание в духовке в сметанном соусе с сыром. Это блюдо получается ароматным, сочным, и нежным внутри. Это отличный вариант для обеда или ужина, который понравится всей семье. Подойдет как …
Картофельная запеканка с фаршем – это простое, сытное и вкусное блюдо, которое подойдет для обеда или ужина. Ее можно приготовить из разных видов фарша – говяжьего, свиного, куриного или смешанного. А для придания запеканке особого аромата и вкуса можно добавить разные овощи, сыр, соусы и специи. Каждая хозяйка задается вопросом, …
Картошка с мясом и грибами в горшочках в духовке – это один из самых популярных и простых рецептов, который подойдет для любого случая: будь то обед в семейном кругу, ужин с друзьями или праздничный стол. Картошка, грибы и мясо — это три продукта, которые отлично сочетаются между собой и позволяют …
Как приготовить рыбу в духовке вкусно Рыба под шубой – это традиционное блюдо русской кухни, которое обычно готовят на Новый год или другие праздники. Рыба с помидорами и сыром – это один из вариантов запеченной рыбы в духовке, который отличается своей простотой и нежностью. Для этого блюда нужна красная рыба, …
Лазанья – одно из самых популярных и вкусных блюд итальянской кухни, которое состоит из слоев теста, фарша, соуса и сыра. Существует множество вариантов лазаньи, но я предлагаю вам попробовать классический рецепт с куриным фаршем и бешамель – сливочным соусом на основе молока и муки. Лазанья является национальным блюдом Италии и …
Как приготовить пасту с фаршем болоньезе на сковороде Паста с фаршем болоньезе – это одно из самых популярных и вкусных блюд итальянской кухни. Это сочетание мясного соуса и макаронных изделий, которое можно приготовить в домашних условиях за полчаса. Паста болоньезе удобный и быстрый способ насладиться итальянским блюдом в домашних условиях. …
Гречка по-купечески – это традиционное русское блюдо, которое готовится из гречневой крупы, мяса, овощей и специй. Это блюдо называется так, потому что в старину только богатые купцы могли позволить себе добавить в простую кашу такие дорогие и изысканные ингредиенты. Гречка по-купечески – это сытное, полезное и ароматное блюдо, которое …
Голень куриная в сметанном соусе на сковороде – это отличный способ насладиться вкусом сочной и ароматной курицы. Этот рецепт куриная голень в сметанном соусе с чесноком в сковороде простой и вкусный. Курица – это достаточно популярный вид мяса, который используется в кулинарии по всему миру. Один из самых простых …
Блюда в глиняных горшочках томленные в духовке всегда обладают особым неповторимым вкусом. И сегодня у меня, как раз такой рецепт блюда в горшочках картошка с курицей и грибами в горшочках со сметаной. Рецепты блюд в горшочке настолько разнообразны, традиционно в них готовят каши, жаркое в горшочке, супы или тушеные овощи. …
Спагетти в сливочном соусе с курицей это очень вкусное блюдо, которое отлично подходит для семейного ужина, а так же в качестве романтического ужина с бокалом вина. Сливочный соус с курицей подойдет к любым видам макарон из твердых сортов пшеницы, это могут быть спагетти или макароны фетучини. Но больше всего я …
Овощи жареные на сковороде по-китайски это вкусные овощи круглый год. Для того чтобы приготовить овощи жареные на сковороде совсем не обязательно обладать навыками китайской кухни. Обжаренные на сковороде овощи можно приготовить дома на гриль сковороде или овощи по-китайски на сковороде Вок или тушеные овощи на сковороде с толстым дном. Да …
Сегодня готовлю макароны с соусом бешамель. Соус бешамель самый знаменитый белый соус со сливочным вкусом и ноткой мускатного ореха. В наше время многие из нас пробовали в ресторане или готовили сами лазанью под соусом бешамель, поэтому и знакомы с его вкусом. Главные секреты французского соуса бешамель, в том, что он …
Запеканка из макарон с ветчиной и сыром, вкусный рецепт запеканки для всей семьи. Любителям макарон понравится запеканка с макаронами. Рецепты запеканок настолько разнообразны, что каждый найдет свой любимый рецепт запеканка в духовке. В особенности запеканку можно приготовить из остывших макарон, с ужина, если вы не рассчитали и сварили большое количество …
Сегодня запекаю мясо по-французски в духовке. Рецепт мясо по-французски в духовке запекали, многие хозяйки, а между тем не многие знают, как вкусно приготовить мясо по-французски с сыром и помидорами. Мясо под шубой в духовке хозяйки готовят по-разному, казалось бы, простой рецепт приготовления мясо по-французски не всегда, получается приготовить правильно, чтобы …
Если вы обожаете, куриные голени в духовке, но не знаете, как вкусно приготовить голень куриную, я дам вам рецепт вкусного маринада для курицы. Вкусный маринад для куриной голени промаринует куриные ножки и сделает их необыкновенными и очень вкусными. Рассказываю, как приготовить вкусно куриные голени в духовке. Самое главное подобрать пропорции …
Предлагаю вам рецепт мясного блюда на праздничный стол. Что, как ни мясо под шубой в духовке будет смотреться празднично на любом столе. Мясо по-французски уже традиционно вошло в меню на Новый год. Мясо в духовке под шубой это беспроигрышный вариант подачи мяса свинина в шубе с сыром и помидорами. Казалось …
Курица в духовке с картошкой и овощами вкусное горячее блюдо, к любому застолью. Запеченная курица с овощами в духовке это быстрое, сытное горячее блюдо на праздничный стол или на семейное застолье. Курица в духовке целиком всегда смотрится выигрышно на праздничном столе, именно поэтому многие хозяйки любят запечь курицу в духовке …
Блюда из картофеля давно заняли почетное место на нашем столе. Картошка тушеная в мультиварке с виду примитивное блюдо, но какое вкусное на обед или ужин. Сегодня у меня необычная тешенная картошка рецепт в мультиварке, а тушеная картошка в мультиварке с овощами и паровыми котлетами. Мультиварка успешно завоевала популярность на кухне. …
Рыбные котлеты из щуки, расскажу, как приготовить из рыбного фарша котлеты на сковороде. Котлеты рыбные готовятся из морской или речной рыбы, но сегодня у меня рыбные котлеты из филе щуки. Домашние рыбные котлеты из щуки, получаются сочные внутри, если к рыбному фаршу добавить сливочное масло или приготовить котлеты из рыбного …
Рыба, жаренная в рационе питания должна присутствовать 2-3 раза в неделю. И сегодня у меня по плану рыба, жаренная на сковороде – белый амур. Блюда из рыбы очень полезны вся рыба содержит жизненно важные для человека витамины и микроэлементы, поэтому рыбу необходимо включать в меню детей и взрослых. Рыба белый …
На днях мой муж выловил довольно таки крупную рыбу белый Амур. И тут я задалась вопросом как в духовке приготовить рыбу и с чем приготовить рыбу. Вариантов приготовления множество, решила, что на второе блюдо у меня будет рыба, запеченная в духовке с картошкой. И не ошиблась, рецепт картошка с рыбой …
Блюда в горшочках с курицей в духовке обладает особым ароматом и томленым вкусом. Рецепты блюда в горшочках курица с картошкой принято подавать горячие. Приготовить блюдо в горшочке по-домашнему совсем не сложно. Всего то надо иметь керамические или глиняные горшочки, ну и конечно же духовку, она то имеется на каждой кухне. …
Готовим куриные котлеты, да не простые, а котлеты куриные с кабачком. Рецепт котлеты с кабачком и курицей готовятся очень просто. Вам не придется включать мясорубку и крутить фарш, будем делать рубленые котлеты из курицы и кабачка. По рецепту будем использовать куриную грудку, что сделает куриные котлеты с кабачком диетические. По …
Блюдо, которым я сегодня с вами делюсь, отлично подойдет в качестве питательного обеда или ужина. И так, готовим рис с фасолью красной. Рецепт из красной фасоли и риса меня часто выручает, когда остается отварной рис после гарнира, его я и использую с овощами. Это быстрый вариант гарнира из риса …
Как же я люблю простые рецепты блюд из курицы и картошки. Они актуальны как на праздничный, так и на повседневный стол. Курица в духовке целиком с картошкой пользуется популярностью даже на Новый год. Приготовить в духовке картошку с курицей совсем не сложно. Запекать в духовке курицу с картошкой можно целиком, …
Готовим куриные плечики на сковороде. Многие хозяйки, придя с работы, задаются вопросом, чтобы такое быстрое приготовить на обед или ужин из курицы. Я тоже заинтересовалась этим вопросом и на просторах интернета нашла рецепт, как вкусно и быстро приготовить куриные плечики на сковороде. Рецепт действительно простой, таким способом можно пожарить …
Паста (макароны) с курицей и грибами Этот восхитительный рецепт паста карбонара с курицей и грибами по вкусу прямо как в ресторане, но мы его сможем приготовить дома буквально за 30 минут. Паста карбонара – это восхитительно сливочные макароны с курицей, покрытые бархатистым соусом из сливок с сыром, с …