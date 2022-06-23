Как же я люблю простые рецепты блюд из курицы и картошки. Они актуальны как на праздничный, так и на повседневный стол. Курица в духовке целиком с картошкой пользуется популярностью даже на Новый год. Приготовить в духовке картошку с курицей совсем не сложно. Запекать в духовке курицу с картошкой можно целиком, …