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Салат Пражский с курицей

Салат Пражский с курицей

Салат Пражский с курицей

Насколько мне известно, салат Пражский (Прага) является визитной карточкой одноименного городка в Чехии, и также существует несколько рецептов приготовления этого салата. Конечно, салат видоизменился и сильно отличается от классического салата Пражский, но какая хозяйка не хочет видоизменить, проявить творчество, или приготовить Пражский салат слоями.

Салат Пражский с курицей

Где-то на просторах интернета мне попадался рецепт Пражского салата с высказыванием – «Вкуснотища необыкновенная», на что я также могу, даже однозначно соглашусь с этим мнением. Салат и вправду очень вкусный, а в моем рецепте салат Пражский с курицей я взяла куриную грудку «Карпачо» горячего копчения и маринованный лук, что добавило свою нотку этой самой «вкуснотищи». Как замариновать лук для Пражского салата, вы также можете посмотреть в моих рецептах, я готовила Пражский салат слоями, так что такой салат станет украшением любого праздничного стола, и ваши гости по достоинству оценят вас, как отличную хозяйку, и приготовленный вами салат Пражский.

Салат Пражский с курицей

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 Салат Пражский с курицей
Отличный слоеный и праздничный салат Пражский с курицей, не оставит вас и ваших близких от изысканного вкуса в салате копченой грудки курицы "Карпачо" с маринованным луком и станет поистине украшением любого праздничного стола. Рецепт салат Пражский с курицей выполнен пошагово с фото.
Салат Пражский с курицей
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Блюдо Салат
Кухня Чехия
Время подготовки 40-60 минут
Время приготовления 25 минут
Порции
порций
Ингредиенты
Блюдо Салат
Кухня Чехия
Время подготовки 40-60 минут
Время приготовления 25 минут
Порции
порций
Ингредиенты
Салат Пражский с курицей
Голоса: 0
Оценка: 0
Вы:
Оценить этот рецепт!
Инструкции
  1. Подготовим продукты для приготовления салата "Пражский". Морковь отварим в мундире до готовности в течении 30-40 минут. Яйца отварим в крутую в течении 10-12 минут. Яйца и морковь охладим и очистим. Луковицу замаринуем. Как замариновать лук, переходите по ссылке в описании.
    Салат Пражский с курицей
  2. Приступаем к приготовлению слоенного салата. Дно салатницы или тарелки смажем майонезом. Выкладываем равномерным слоем карпачо резаное кубиками.
    Салат Пражский с курицей
  3. Сверху смазываем сеточкой майонеза, для этого на упаковке отрежьте маленький кончик, чтобы получилась тоненькая струйка.
    Салат Пражский с курицей
  4. Следующим слоем выкладываем огурчики резаные соломкой. Смазываем майонезом.
    Салат Пражский с курицей
  5. Посыпаем маринованным луком.
    Салат Пражский с курицей
  6. Яйца натираем на крупной терке и равномерно распределяем следующим слоем. Смазываем майонезом.
    Салат Пражский с курицей
  7. Следующий слой зеленый горошек и промажем майонезом.
    Салат Пражский с курицей
  8. Следующим слоем идет морковь тертая на крупной терке. Этот слой немного присолим, так как морковь всегда сластит. Смажем майонезом. Совет! Для того, чтобы сделать розочки из морковь отрежьте тоненькие, длинные полосочки из моркови ножом, но лучше картофелечисткой. Сверните в виде розочки.
    Салат Пражский с курицей
  9. Верхний слой обильно посыпаем сыром тертым на мелкой терке. Украшайте салат проявляя свою фантазию. Даем салату пропитаться несколько часов.
    Салат Пражский с курицей
  10. Слоенный "Пражский" салат готов. Такой салат придется по вкусу всем кто его попробует. Приятного вам аппетита!
    Салат Пражский с курицей
nav

Что приготовить вкусненького

| Блюда из мяса | Закуски | Завтраки | Блюда из лаваша | Мясо на углях | Рецепты для мультиварки | Овощные салаты | Праздничные салаты | Выпечка | Печенье | Горячие блюда | Десерты
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