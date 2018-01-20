Салат Пражский с курицей

Насколько мне известно, салат Пражский (Прага) является визитной карточкой одноименного городка в Чехии, и также существует несколько рецептов приготовления этого салата. Конечно, салат видоизменился и сильно отличается от классического салата Пражский, но какая хозяйка не хочет видоизменить, проявить творчество, или приготовить Пражский салат слоями.

Где-то на просторах интернета мне попадался рецепт Пражского салата с высказыванием – «Вкуснотища необыкновенная», на что я также могу, даже однозначно соглашусь с этим мнением. Салат и вправду очень вкусный, а в моем рецепте салат Пражский с курицей я взяла куриную грудку «Карпачо» горячего копчения и маринованный лук, что добавило свою нотку этой самой «вкуснотищи». Как замариновать лук для Пражского салата, вы также можете посмотреть в моих рецептах, я готовила Пражский салат слоями, так что такой салат станет украшением любого праздничного стола, и ваши гости по достоинству оценят вас, как отличную хозяйку, и приготовленный вами салат Пражский.



