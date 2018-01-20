Салат Пражский с курицей
Салат Пражский с курицей
Насколько мне известно, салат Пражский (Прага) является визитной карточкой одноименного городка в Чехии, и также существует несколько рецептов приготовления этого салата. Конечно, салат видоизменился и сильно отличается от классического салата Пражский, но какая хозяйка не хочет видоизменить, проявить творчество, или приготовить Пражский салат слоями.
Где-то на просторах интернета мне попадался рецепт Пражского салата с высказыванием – «Вкуснотища необыкновенная», на что я также могу, даже однозначно соглашусь с этим мнением. Салат и вправду очень вкусный, а в моем рецепте салат Пражский с курицей я взяла куриную грудку «Карпачо» горячего копчения и маринованный лук, что добавило свою нотку этой самой «вкуснотищи». Как замариновать лук для Пражского салата, вы также можете посмотреть в моих рецептах, я готовила Пражский салат слоями, так что такой салат станет украшением любого праздничного стола, и ваши гости по достоинству оценят вас, как отличную хозяйку, и приготовленный вами салат Пражский.
|Время подготовки
|40-60 минут
|Время приготовления
|25 минут
|Порции
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порций
- 2 шт. карпачо можно использовать копченную грудку
- 200 гр. сыра
- 4 яйца
- 2 моркови
- 4-5 шт. маринованных огурцов
- 1 банка зеленого горошка
- 1 луковица маринованная
- майонез по вкусу
- соль и черный перец
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Ингредиенты
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- Подготовим продукты для приготовления салата "Пражский". Морковь отварим в мундире до готовности в течении 30-40 минут. Яйца отварим в крутую в течении 10-12 минут. Яйца и морковь охладим и очистим. Луковицу замаринуем. Как замариновать лук, переходите по ссылке в описании.
- Приступаем к приготовлению слоенного салата. Дно салатницы или тарелки смажем майонезом. Выкладываем равномерным слоем карпачо резаное кубиками.
- Сверху смазываем сеточкой майонеза, для этого на упаковке отрежьте маленький кончик, чтобы получилась тоненькая струйка.
- Следующим слоем выкладываем огурчики резаные соломкой. Смазываем майонезом.
- Посыпаем маринованным луком.
- Яйца натираем на крупной терке и равномерно распределяем следующим слоем. Смазываем майонезом.
- Следующий слой зеленый горошек и промажем майонезом.
- Следующим слоем идет морковь тертая на крупной терке. Этот слой немного присолим, так как морковь всегда сластит. Смажем майонезом. Совет! Для того, чтобы сделать розочки из морковь отрежьте тоненькие, длинные полосочки из моркови ножом, но лучше картофелечисткой. Сверните в виде розочки.
- Верхний слой обильно посыпаем сыром тертым на мелкой терке. Украшайте салат проявляя свою фантазию. Даем салату пропитаться несколько часов.
- Слоенный "Пражский" салат готов. Такой салат придется по вкусу всем кто его попробует. Приятного вам аппетита!
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